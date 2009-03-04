Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО
18:33, 04 марта 2009Политика
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Делегацию возглавит Хандогий
|Василий КИРИЛИЧ
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ, украинскую делегацию на данном мероприятии возглавит вр.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.
В ходе встречи будут обсуждены актуальные вопросы реализации курса Украины на евроатлантическую интеграцию и имплементацию в этой связи прошлогодних решений Бухарестского саммита НАТО и Брюссельской встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса.
Во время пребывания в Брюсселе В.ХАНДОГИЙ проведет ряд двусторонних встреч.
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