Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

18:33, 04 марта 2009
Политика
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Делегацию возглавит Хандогий

Василий КИРИЛИЧ
5 марта в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ, украинскую делегацию на данном мероприятии возглавит вр.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

В ходе встречи будут обсуждены актуальные вопросы реализации курса Украины на евроатлантическую интеграцию и имплементацию в этой связи прошлогодних решений Бухарестского саммита НАТО и Брюссельской встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса.

Во время пребывания в Брюсселе В.ХАНДОГИЙ проведет ряд двусторонних встреч.

 

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