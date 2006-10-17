Мороз сочинил стишок о Тимошенко

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Социалистической партии Украины и ее лидеру Александру МОРОЗУ стоит воздержаться от разговоров о нравственности депутатов ее фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала с трибуны парламента после выступления социалиста Василия ВОЛГИ, который обвинил депутата ее фракции Валентина ЗУБОВА “в бесчинствах” при строительстве на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области.

По ее словам, социалистам не стоит говорить о нравственности «после того, как они пошли в служение к Партии регионов Украины, которая не кабак где-то построила, а Партии регионов, в которой все функционеры за 10 лет разграбили всю государственную собственность страны».

В ответ А.МОРОЗ отметил, что он уже предупреждал Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она сдерживалась «в выводах своих».

По его словам, «все то, что вы здесь сказали, и обо мне, я бы мог изложить двумя строками: «путь святой пролег весь из ЕЭСУ вплоть до ЕС» (речь идет о Единых энергетических системах Украины, которые когда-то возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН).

Стихотворение Тимошенко в ответ Морозу читайте здесь