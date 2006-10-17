Тимошенко написала стишок в ответ Морозу

В ответ на стихотворение председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о Юлии ТИМОШЕНКО лидер БЮТ сложила рифмы о его политическом пути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сегодня в Верховной Раде Ю.ТИМОШЕНКО по просьбе журналистов прокомментировала выступление А.МОРОЗА, в котором он зачитал стихотворение.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала: „МОРОЗУ отвечу другими двумя строками, которые характеризуют политический путь этого человека: „Шлях і інший знають люди: від „Соцінтерну” - до Іуди”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Социалистической партии Украины и ее лидеру Александру МОРОЗУ стоит воздержаться от разговоров о нравственности депутатов ее фракции. Таким образом она прокомментировала выступление социалиста Василия ВОЛГИ, который обвинил депутата ее фракции Валентина ЗУБОВА “в бесчинствах” при строительстве на территории Свято-Успенской Святогорской лавры, что в Донецкой области.

По ее словам, социалистам не стоит говорить о нравственности «после того, как они пошли в услужение к Партии регионов Украины, которая не кабак где-то построила, а Партии регионов, у которой все функционеры за 10 лет разграбили всю государственную собственность страны».

В ответ А.МОРОЗ сказал, что он уже предупреждал Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она сдерживалась «в выводах своих». По его словам, «все то, что вы здесь сказали, и в отношении меня, я бы мог изложить двумя строками: «шлях святий проліг увесь з ЄЕСУ аж до ЄС» (речь идет о Единых энергетических системах Украины, которые когда-то возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН).