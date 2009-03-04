Милиция не понимает, почему «Волки» ходят с документами «от Карпачевой»

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по защите прав человека не предоставляет милиции образцов документов, которые они выдают своим сотрудникам, для проведения экспертизы удостоверений, изъятых у двух задержанных за незаконную охоту в Чернобыльской зоне.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей УМВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ.

«Мы направили им запрос, чтобы они выдали удостоверения, которые выдаются Секретариатом омбудсмана. Они не предоставили образцы», - сказал Н.ЖУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что «омбудсман пытается выяснить, каким образом информация об этом инциденте попала в СМИ, но она не старается помочь правоохранительным органам разоблачить организацию, которая использует эти документы».

При этом руководитель ЦОС Киевской области напомнил, что расследование упомянутого инцидента проводится в рамках возбужденных двух уголовных дел, в частности по ст.248 (Незаконная охота) и ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем Н.ЖУКОВИЧ отметил, что пока милиция не может сказать, какая именно организация пользуется этими документами, но пообещал, что в случае выяснения всех обстоятельств соответствующая информация обязательно будет обнародована.

Кроме того, Н.ЖУКОВИЧ подчеркнул, что в изъятых у задержанных лиц документах указаны должности, есть фотографии, фамилии, имя, отчество и подпись первого заместителя Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

В то же время УНИАН по поводу этого инцидента в чернобыльской зоне было передано заявление председателя Совета Казачьей Сечи «ВОВК» Юрия КЛИМЕНКО, в котором отмечается, что задержанные за незаконную охоту являются членами возглавляемой им организации и не имеют никакого отношения к Секретариату омбудсмана. При этом Ю.КЛИМЕНКО подчеркнул, что удостоверения, изъятые у членов организации, были подписаны не первым заместителем председателя Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а первым заместителем общественного соединение Казачьей Сечи «ВОВК» Киевского округа.

«Члены нашей общественной организации абсолютно никакого отношения к Секретариату омбудсмана не имеют», - подчеркивается в документе.

В то же время на вопрос, почему в удостоверениях задержанных фигурировало название «Секретариат Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины», Ю.КЛИМЕНКО сказал: «Такая форма документов была принята депутатами в 2004 году, и она осталась". В связи с этим он отметил, что «Казачья Сечь «ВОВК» Киевского округа уже официально извинилась перед конституционным органом парламентского контроля по правам человека».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в МВД заявили о задержании в чернобыльской 30-километровой зоне двух должностных лиц Главного управления Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Согласно этой информации, в багажнике их автомобиля было выявлено и изъято мясо лосенка, которого задержанные застрелили из карабинов, зарегистрированных в Киеве.

В МВД также добавили, что у задержанных изъяты удостоверения сотрудников института омбудсмана.

В свою очередь Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявила, что отмеченная информация носит откровенно клеветнический характер. «Все сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 27 февраля, как и всегда в рабочее время, выполняли свои служебные обязанности», - отметила Н.КАРПАЧЁВА.

Она также обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием дать правовую оценку действиям должностных лиц и руководства МВД в инциденте относительно якобы задержания милицией двух работников секретариата Уполномоченного за браконьерство в 30-километровой Чернобыльской зоне.

«Электронные СМИ распространили эту информацию как на заказ, при этом никакие фамилии якобы работников Секретариата не были названы», - заявила омбудсман.