В Нафтогазе подрались СБУ и депутаты от БЮТ

В офисе НАК «Нафтогаз Украины» в центре Киева продолжается выемка документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в актовом зале компании сейчас находятся сотрудники Службы безопасности Украины и следователь следственного управления СБУ, который проводит выемку документов.

Сотрудники НАК не располагают точной информацией, какие конкретно документы изымаются. Сотрудники СБУ отказываются сообщать журналистам, какие документы будут изъяты.

В НАК сейчас находятся сотрудники СБУ и около 20 народных депутатов от БЮТ, в частности Сергей ВЛАСЕНКО.

По информации начальника Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, председатель правления НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА по-прежнему находится на больничном. В ходе сегодняшних событий в его кабинете никаких действий не проводилось.

Основные события происходили вокруг заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР. Сотрудники СБУ заблокировали ее кабинет. Появилась информация, что СБУ пришло к М.КУШНИР на работу, т.к. она уклоняется от дачи показаний по делу.

В то же время, С.ВЛАСЕНКО утверждает, что только вчера М.КУШНИР 3,5 часа давала показания в СБУ.

Корреспондент УНИАН также передает, что в здании НАК произошла небольшая потасовка между сотрудниками СБУ и депутатами от БЮТ. Потасовка произошла в тот момент, когда сотрудники СБУ проводили выемку документов в актовом зале. Бютовцы, которых не допускали в зал, силой ворвались туда. Пострадавших не оказалось, просто звучали заявления, что «он меня ударил» и была давка. С двух представителей СБУ депутаты-бютовцы стащили маски, заявляя при этом, что те «выполняют преступные приказы» и «работают на ФИРТАША».

Никаких спецсредств ни сотрудники СБУ, ни охрана НАК "Нафтогаз" не применяли.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины проводит обыск в здании НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве.

СБУ 2 марта возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз України" по предварительному сговору группой лиц 6,3 миллиарда кубометров транзитного природного газа на сумму свыше 7,4 миллиарда гривен.

В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.

Фото УНИАН