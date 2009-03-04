Милиция подтвердила: в Нафтогазе находятся сотрудники СБУ

В столичной милиции, работники которой выезжали по вызову в НАК «Нафтогаз Украины», подтвердили, что в офисе компании работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, «там находятся работники центрального аппарата СБУ».

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

«Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

После этого сотрудники Шевченковского райуправления милиции Киева выехали к зданию НАК «Нафтогаз Украины» для выяснения ситуации.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».