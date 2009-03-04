Портнов жалуется на незаконное прослушивание 4-х его телефонов

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО по поводу прослушивания его телефонных разговоров Службой безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОРТНОВ сообщил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

«Сегодня я обратился к генеральному прокурору по поводу того, что СБУ незаконно получила санкцию в Киевском апелляционном суде Киева от 3 февраля на прослушивание моих телефонных переговоров», - сказал он.

В частности, по словам А.ПОРТНОВА, прослушиваются три стационарных телефона и один мобильный.

Кроме того, по словам А.ПОРТНОВА, СБУ получила санкцию и прослушивала заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА.

А.ПОРТНОВ отметил, что в обращении к генпрокурору он просит привлечь к уголовной ответственности руководство СБУ, в частности Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и Валерия ХОРОШКОВСКОГО.