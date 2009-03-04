Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет ситуацию в Киеве «театром абсурда» и призывает столичную власть консолидироваться и навести порядок в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с руководством Киева.

В.ЮЩЕНКО заметил, что ситуация в столице непростая как в экономической, так и в социальной сфере. Он констатировал, что бюджет Киева до сих пор не утвержден, а социальные протесты в столице “находятся на высоком уровне”.

Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что политическое противостояние, в частности, на уровне Киевсовета «превышает все градусы».

Также возмущает ситуацию, по мнению главы государства, и неурегулированность отношений между столичной властью и правительством, особенно в вопросе формирования бюджета.

Кроме того, среди негативов В.ЮЩЕНКО выделил тарифную политику в столице, принятие целого ряда незаконных решений киевской властью. «Все это не добавляет стабильности», - подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что Киев - особый город – финансовым, экономическим, культурным центром государства, и остальные регионы берут пример с Киева. «Хотелось бы, чтобы работа киевской власти была примером для всей страны, но, к сожалению, мы имеем обратный пример», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что ему обидно, что Киев стал центром социальных потрясений: «протестуют все против всех».

По словам Президента, целый ряд непоследовательных действий киевской власти и сам мэр столицы превратились в постоянные объекты насмешек. В.ЮЩЕНКО заметил, что некоторые решения КГГА унижают жителей города, а в это время местная власть организует митинги в свою поддержку. «Все это приводит к театру абсурда», - сказал Президент, добавив, что хотел бы призвать сегодня все стороны конфликта «охладить свои эмоции и найти трезвый, здоровый ответ на вызовы, существующие в городе».

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент созвал совещание с руководством Киева для решения неотложных проблем столицы.

Между тем мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещание не явился. Киевскую власть представляют и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО, а также председатели районных государственных администраций города.

Кроме того, в совещании принимают участие генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ, начальник Главного управления МВД в г. Киеве Анатолий ЯРЕМА.

На встрече присутствуют министры и руководство Секретариата Президента.