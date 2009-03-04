Политолог: против Черновецкого ведется информационная война

«Против киевских городских властей целеустремленно ведется информационная война», считает политолог Сергей КУЗЬМЕНКО.

В комментарии УНИАН С.КУЗЬМЕНКО отметил, что «сегодняшние события по сценарию очень напоминают то, что происходило год назад, накануне незаконно назначенных внеочередных выборов в столице. Но инициаторы атаки недооценивают высокий уровень поддержки киевлянами Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды – более 30%. И забыли, какое разрушительное поражение они потерпели в прошлый раз».

Поэтому ни дезинформация, ни попытки экономического и административного давления, не дадут заказчикам пиар-атаки не только практических результатов, но и политических дивидендов, уверен политический эксперт.

Он напомнил, что на прошлогодних внеочередных выборах мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО поддержали больше трети киевлян.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание с председателями районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации. Цель совещания – обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем города.

Сам же ЧЕРНОВЕЦКИЙ, говоря о сегодняшнем совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с участием представителей городской и районной властей столицы,

заявляет, что будет требовать от правоохранительных органов положить конец коррупции председателей районов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в частности, заявил: «Мы давно добивались такой встречи для решения пакета безотлагательных вопросов. Мы будем требовать от правоохранительных органов положить конец коррупции председателей районов столицы».

Также, по словам мэра, он обратится к Президенту с просьбой «поручить правительству вернуть киевлянам безосновательно изъятые из городской казны деньги и в надлежащем объеме профинансировать подготовку Киева к Евро-2012».