Сегодня Ющенко будет слушать Черновецкого

Приглашены силовики

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с главами районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации. Как сообщает пресс-служба Президента, цель совещания – обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем города. Во встрече примут участие представители силовых структур столицы, и.о. министра финансов, министр ЖКХ и министр регионального развития и строительства.

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