Ющенко проведет совещание по судебной реформе (список участников)
06:21, 04 марта 2009Политика
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Начало в 14.00
В среду, 4 марта, в 14.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание о дальнейшем проведении в государстве судебной реформы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, к участию в совещании приглашены председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК, председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО, председатель Совета судей Петр ПИЛИПЧУК и корпус председателей апелляционных судов Украины.
Аккредитация будет объявлена 4 марта в 10.00.
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