В Николаеве задержали боксера, который принимал участие в драке депутатов облсовета (видео)

В Николаеве правоохранители установили местонахождение и доставили в Центральный отдел полиции мужчину, который подозревается в причастности к драке с участием депутатов Николаевского облсовета Владимиром Фроленко и Федором Барной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, задержанный не является депутатом облсовета.

«40-летний местный житель задержан следователем в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в прокуратуре.

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Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводится ряд следственных мероприятий.

Отметим, в опубликованном видео драки видно, как Фроленко держит Барну, которого в это время избивает неизвестный.

В то же время Барна на своей странице в Facebook заявил, что его избил профессиональный боксер Олег Буц.

«Когда в стенах областного совета тебе профессионально наносит удары известный боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц, возникает вопрос о безопасности собственной жизни. Просто возмущает, когда Фроленко целенаправленно провоцирует в ходе заседания комиссии конфликт для того, чтобы в дальнейшем передать «дело» профессиональном боксеру», - написал Барна.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве депутаты Николаевского областного совета Федор Барна и Владимир Фроленко подрались во время заседания бюджетной комиссии 8 июня.

Видео драки, которая произошла в коридоре облсовета, опубликовали местные СМИ; ей предшествовал спор о том, где школьные автобусы, обещанные еще в середине мая.

Предварительно действия участников конфликта квалифицированы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Барна избирался от БПП «Солидарность», сейчас - внефракционный, является председателем постоянной комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

Фроленко - председатель фракции «Оппозиционного блока», секретарь постоянной комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.