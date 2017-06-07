Разговаривать с РФ на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.

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"Разговаривать с Россией на основе доверия по определению - невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "... Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это глотать и не отвечать взаимностью?", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.