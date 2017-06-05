Украина и Грузия должны стать следующими после Черногории членами НАТО – Геращенко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членами НАТО, то есть следующим после вступления в Североатлантический альянс Черногории.

Такое мнение она высказала на своей странице в Facebook, комментируя официальное вступление Черногории в НАТО.

«Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой – всегда только в пронатовской и проевропейской команде», – отметила Геращенко.

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Она считает «катастрофической ошибкой Германии и Франции» непредоставление Украине и Грузии статуса ПДЧ (плана действий по членству) в 2008 году.

По мнению Геращенко, сегодня многие украинские политики, в отличие от 2008 года, являются жестокими и убежденными евроатлантистами, что может стать аргументом для Берлина и Парижа на пути Украины к НАТО.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 июня, Черногория официально стала 29-м членом НАТО. В среду, 7 июня, в Брюсселе состоится церемонию поднятия флага страны.