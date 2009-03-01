Завтра заседание суда по делу Ирины Фрис

Представитель украинского консульства примет участие в заседании суда, который рассмотрит жалобу гражданки Украины Ирины ФРИС на действия польских пограничников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил консул генерального консульства Украины в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ.

Заседание суда назначено на 2 марта в городе Згожелец (западная часть Польши).

По информации консула, в заседании примет участие директор бюро Почетного консульства во Вроцлаве Едвард ВОНСЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля районный суд в Згожелеце отказал украинскому консульству в Кракове предоставить государственного адвоката для И.ФРИС, которая обжалует действия польских пограничников, которые задержали ее 7 января за якобы неправомерный въезд в Польшу, обвиняя их в превышении служебных обязанностей.

Преподаватель польской филологии Львовского университета им. И.Франко И.ФРИС в декабре 2008 года трижды проходила контроль пограничных служб в Польше, Австрии и Венгрии и ни разу не была предупреждена, что с ее национальной немецкой визой она не может ехать транзитом через другие страны Шенгенской зоны.

7 января польский пограничный патруль высадил ее из автобуса, в котором она возвращалась из Германии в Украину на Рождество, и задержал на ночь в тюрьме, аргументируя это тем, что она должна была бы иметь транзитную польскую визу.

При этом И.ФРИС заявляет, что польские пограничники 7 января несмотря на неоднократные просьбы не предоставили документального подтверждения правомерности задержания, а на следующий день оказывали на нее давление и угрожали еще большими проблемами, чтобы она подписала протокол задержания, в котором признает свою вину.

Кроме этого, по ее словам, часть работников Лужицкого отдела пограничной службы допускались неприличные шутки и оскорбительные слова по отношению к ней.

По мнению украинского консула в Кракове, дело И.ФРИС может создать прецедент, благодаря которому украинцы в будущем смогут более эффективно отстаивать свои права в спорах с пограничной службой.