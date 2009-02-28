Кабмин уволил первого заместителя министра Минрегионстроя

Кабинет министров Украины распоряжением от 25 февраля 2009 г. № 213-р освободил Алексея ИЩЕНКО от должности первого заместителя министра регионального развития и строительства Украины. Текст документа размещен на официальном портале правительства.

Согласно распоряжению, А.ИЩЕНКО освобожден по собственному желанию.

Напомним, А.ИЩЕНКО был назначен первым заместителем министра регионального развития и строительства Украины распоряжением КМУ №46-р от 9 января 2008 г.

Справка УНИАН. А.ИЩЕНКО, 1951 года рождения, по специальности инженер-строитель. Ранее занимал должность городского головы г. Бровары (Киевская обл.).