Яценюк о решении Стокгольмского арбитража: "Наша стратегия была правильной"

"Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с «Газпромом» закончилась победой справедливости и Украины", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт", Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" доказал правоту Украины, несмотря на противоречивые положения контракта: "В нем намеренно было заложено много "серых нюансов".

"Ранее мы приняли стратегическое решение и отказались от поставок газа напрямую из России. Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Правильные политические шаги, а сегодня и решение Стокгольмского арбитража, дают нам возможность не покупать лишние объемы газа по самой высокой в Европе цене, написал он.

"Благодаря волевым решением нам удалось переломить ситуацию в нашу пользу. Это означает, что наша стратегия в отношении кремлевского «Газпрома» была правильной. Энергетическая независимость от России – это одна из ключевых предпосылок суверенитета Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, находясь на должности Премьер-министра Украины Арсений Яценюк 16 июня 2014 года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Министерству юстиции Украины, Министерству иностранных дел Украины и НАК «Нафтогаз Украины» принять все меры для защиты национальных интересов в Стокгольмском суде.