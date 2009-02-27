Ющенко предложил три базовые принципа в борьбе с кризисом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА и оппозицию совместно и скоординированно работать над антикризисными экономическими мерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

Президент констатировал, что кризисные явления в украинской экономике происходят на фоне прогнозируемой на 2009 год стагнации в мировой экономике. «Такого вызова перед национальным сообществом у нас не было много лет», - сказал Президент, призвав отбросить политику в решении этих проблем.

«Между нами есть существенные политические, идеологические, профессиональные разногласия. Мы по-разному оцениваем и природу, и масштаб кризисных процессов, но выход из кризиса сегодня лежит в системе власти. Это единственный способ дать полноценный ответ, с каким антикризисным пакетом, с каким антикризисным сценарием страна справится с кризисом», - сказал Президент.

«Я убежден, что в этой ситуации политикам нечего делать. Политизация этого процесса принесет только вред. Я обращаюсь к вам исключительно как к государственным деятелям, которые обязаны думать не о выборах, а о завтрашнем дне», - призвал глава государства.

Он предложил объединиться вокруг совместно произведенной антикризисной программы, цель которой – как можно менее болезненно выйти из кризиса. В первую очередь, речь идет о сохранении социальных стандартов.

«Первоочередное задание для всех нас - удержать ситуацию под контролем, уберечь экономику от глубокого кризиса, и для людей сохранить высокие социальные стандарты», - сказал Президент.

Чтобы преодолеть эти вызовы, он предложил три базовых принципа: первый приоритет - сохранение социальной защиты в 2009 году; эффективный антикризисный пакет, который включал бы налоговую реформу, поддержку национального производителя, политику энергосбережения; сбалансирование государственного бюджета и сокращение государственных расходов, чтобы, в частности, наполнить Стабилизационный фонд.

«Для того, чтобы заработал Стабилизационный фонд, нам нужен реальный бюджет», - напомнил В.ЮЩЕНКО. Он считает, что Стабилизационный фонд в действующем бюджете не будет наполнен на запланированном уровне.

«Нам нужно дать правдивую информацию, как может украинская экономика выйти из кризиса благодаря совместным честным смелым действиям», - подытожил Президент.

Отдельно глава государства призвал прекратить попытки давления на банковскую систему и Национальный банк, которые в частности происходят последние 3-4 месяца. «Банковская система в любой стране является основой для развития национальной экономики. То насилование, которое допущено в последние месяцы в банковской системе, эти постоянные попытки кадровых изменений и ручного управления принесли стране непоправимый вред. Такого негативного вклада нам не мог дать даже международный финансовый кризис», - убежден Президент. Он добавил, что из-за публичных комментариев высокопоставленных чиновников состоялся массовый отток вкладов из банков. В.ЮЩЕНКО высказал убеждение, что экономических оснований для таких процессов в банковской сфере и уровня валютного курса нет.

«Наша цель - предпринимать шаги, которые поддерживают и усиливают национальную банковскую систему», - сказал Президент, отметив, что самое первое задание - возобновить доверие к банкам.