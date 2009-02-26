Литвин хочет, чтобы с министрами не было как в анекдоте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает предлагать на должности министров, в первую очередь, специалистов, имеющих авторитет в своей отрасли.

Во время пресс-конференции в Тернополе он выразил убеждение, что кандидатов на должность министров нужно предварительно публично “показать всей Верховной Раде и общественности”. “Чтобы у нас не было как в анекдоте, когда одну женщину спрашивают: “Вы играете на рояле?”. А она отвечает “Нет, не знаю, нужно попробовать”. Так и у нас бывает с министрами – есть любители попробовать поруководить той или иной сферой”, – объяснил В.ЛИТВИН. По его мнению, при выдвижении кандидата в министры должно быть четко видно, что он знает сферу своей будущей деятельности, что его уважают люди, и он знает что делать. “Тогда будут гарантии, что он не начнет свою работу с подгонки законов под себя. Потому что у нас как только сменился человек в должности, то сразу идет лавина законопроектов, потому что он прочитал действующие законы по-своему”, – говорит В.ЛИТВИН.

“Когда будут авторитетные кандидатуры, тогда премьеру будет легче вести разговор с Верховной Радой, потому что оснований, чтобы не поддержать того или иного кандидата, не будет”, – подытожил В.ЛИТВИН.