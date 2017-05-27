"Настоящий друг Украины": Порошенко прокомментировал смерть Бжезинского

Президент Петр Порошенко назвал настоящим другом Украины американского политолога Збигнева Бжезинского.

«Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский - гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!» - написал Порошенко в Twitter.

Как сообщалось, в США на 90-м году жизни умер известный политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения Збигнев Бжезинский.

Читайте такжеБжезинский предлагает разрешить украинский кризис по образцу Финляндии

В период с 1966-го по 1968 год он входил в Совет по планированию политики Государственного департамента США, с 1977-го по 1981 год работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

В 1981 году Бжезинский был награжден президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.