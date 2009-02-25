Кравчук не хочет говорить, кто проплатил телетрансляции его заявления

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК отрицает причастность Блока Юлии Тимошенко к его обращению в адрес главы государства Виктора ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН Л.КРАВЧУК напомнил, что с 2005 года он всегда официально поддерживал Партию регионов и ее лидера Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Никакой поддержки мной Юлии ТИМОШЕНКО или Виктора ЮЩЕНКО не было, а в деталях, таких как НАТО, я был на стороне В.ЮЩЕНКО”, - отметил Л.КРАВЧУК.

“Скажите, пожалуйста, почему вдруг штаб Ю.ТИМОШЕНКО так влюбился в Леонида Макаровича КРАВЧУКА? Я вам скажу, что мне никаких штабов не нужно. Когда я работал заведующим отделом идеологии в ЦК (КПСС – УНИАН), я писал людям, а не мне писали”, - сказал он, отметив, что ему не нужны спичрайтеры, которыми окружили себя все его преемники в должности Президента.

Также он отверг, что мог стать “инструментом в руках некоторых политических сил”. По словам Л.КРАВЧУКА, обращение к В.ЮЩЕНКО записывалось в его пресс-центре, а на телеканалы его направлял пресс-секретарь политика. В то же время Л.КРАВЧУК отказался отвечать на вопросы, которые касались того, кто оплатил трансляцию его обращения на украинских общенациональных каналах. “Те платили, кому хотелось заплатить”, - ответил Л.КРАВЧУК на очередной подобный вопрос.

Как сообщалось, сегодня лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ выразил убеждение, что заявление Л.КРАВЧУКА по поводу отставки В.ЮЩЕНКО было подготовлено в штабе БЮТ, с подобным мнением выступили и некоторые другие политики и политологи.