Госдепартамент США предлагает втрое сократить помощь Украине
На 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долл.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.
Об этом говорится в проекте бюджета в части зарубежных операций и связанных программ, размещенном на сайте Госдепа.
В 2016 фискальном году Украине было выделено более 667 млн долларов (667,099 млн долларов).
Читайте такжеТрамп хочет заменить безвозмездную военную помощь для Украины на кредиты - СМИ
В то же время на 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов (203,780 млн долларов).
Как сообщал УНИАН, администрация Трампа в своих предложениях к бюджету 2018 фискальный год планирует заменить кредитами предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам.
В Белом доме отметили, что данная инициатива является частью усилий по сокращению расходов на дипломатию, зарубежные программы и помощь более 29%.