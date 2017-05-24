Госдепартамент США предлагает втрое сократить помощь Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.

Об этом говорится в проекте бюджета в части зарубежных операций и связанных программ, размещенном на сайте Госдепа.

В 2016 фискальном году Украине было выделено более 667 млн долларов (667,099 млн долларов).

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В то же время на 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов (203,780 млн долларов).

Как сообщал УНИАН, администрация Трампа в своих предложениях к бюджету 2018 фискальный год планирует заменить кредитами предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам.

В Белом доме отметили, что данная инициатива является частью усилий по сокращению расходов на дипломатию, зарубежные программы и помощь более 29%.