Глава Минюста заявил о политической ангажированности Интерпола

Действия Интерпола, когда он снимает с розыска лиц, которых обвиняют в экономических преступлениях, вызывают очень много вопросов.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире "5 канала", комментируя резонансные снятия с расследования Интерполом людей из "команды" Януковича.

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"На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению, в последние годы, потому что это международная организация, состоящая из стран-членов соответствующей конвенции. И когда некоторые страны, в том числе и Российская федерация, которая уже на протяжении нескольких лет грубо нарушает международное законодательство и не выдает преступников по запросам Украины или других стран, и фактически удерживает их на своей территории, а при этом имеет мандат и может влиять на принятие решений в Интерполе, то политика там появилась, и это плохо", – сказал Петренко.

По его словам, для такой структуры, как Интерпол не должно быть политики, должна быть исключительно юриспруденция и закон.

"Что касается этих ситуаций, я видел комментарий генпрокурора о том, что украинская прокуратура будет принимать все меры, чтобы добиться восстановления в розыск тех лиц, по которым ведутся интенсивные расследования. Действия Интерпола, почему он снимает по каким мотивам по розыску лиц, которых обвиняют в экономических преступлениях, мягко говоря, вызывают очень много вопросов", добавил Петренко.

Как сообщал УНИАН, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также Сергея Клюева.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что принятие такого решения связано с недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.