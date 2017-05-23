"Украина вместе с Британией": Порошенко осудил теракт в Манчестере
09:33, 23 мая 2017Политика
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Президент Украины осудил любые акты терроризма.
Порошенко прокомментировал взрыв в Манчестере / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко осудил взрыв в английском Манчестере, который привел к гибели людей. Об этом он написал в Twitter.
"Шокирован известием о теракте в Манчестере. Сурово осуждаю любые акты терроризма. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших", - заявил глава государства.
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"Украина вместе с Великобританией в это трагическое время", - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 19 человек, ранения получили 59. Взрыв произошел поздно вечером 22 мая во концертном зале "Манчестер-Арена". Полиция квалифицировала взрыв как теракт.
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