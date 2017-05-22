В конкурсе по избранию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ примут участие 49 человек

В конкурсе по избранию нового состава Совета общественного контроля (СОК) при Национальном антикоррупционном бюро примут участие 49 человек, представляющих 31 общественную организацию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что список кандидатов в СОК, а также подробная информация о них размещены на официальном сайте НАБУ.

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В ведомстве напомнили, что этот перечень определен после проверки документов, поданных кандидатами от общественных организаций. Прием документов осуществлялся в течение 10-19 мая.

«Новый состав Совета общественного контроля в составе 15 человек будет избран 31 мая путем открытого Интернет-голосования на сайте Бюро. Защиту процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Мониторинг процесса голосования будет обеспечивать ОО «Электронная демократия»», - говорится в сообщении.

Детали организации и проведения голосования определены указом президента Украины №272/2015 «Вопросы Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины», ознакомиться с которым можно на сайте Бюро.

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Справка. В соответствии с Положением о Совете общественного контроля при НАБУ, он осуществляет свою деятельность на принципах верховенства права, законности и гласности, внепартийности, непредвзятости, свободного волеизъявления и равноправия членов, открытости для общества, а также невмешательства в деятельность НАБУ и его работников.

Основными задачами СОК являются: осуществление гражданского контроля за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины и содействие взаимодействию НАБУ с общественными объединениями, другими институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.