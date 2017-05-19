Климкин министрам СЕ: Россия сознательно разрушает систему защиты прав человека на континенте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин привлек внимание министров иностранных дел государств-членов Совета Европы к недопустимости существования на территории Европейского континента «серых зон», жители которых де-факто находятся вне защитой Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщила пресс-служба МИД, об этом он сказал во время выступления на 127-м заседании Комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое состоялось в г. Никосия, Республика Кипр.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Донбасс и Крым сейчас является наиболее «горячими» «серыми зонами» и подчеркнул, что оккупированный Россией украинский Крым и ситуация на Донбассе ярко свидетельствуют, как одно конкретное государство может сознательно и целенаправленно разрушить систему защиты прав человека на континенте.

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Также Климкин поздравил важность принятия 3 мая комитетом министров Совета Европы решения в отношении ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина) и подчеркнул, что это решение должно служить Совете Европы указателем на пути восстановления всех нарушенных прав человека в Крыму, а также является еще одним шагом к деоккупации полуострова.

Министр иностранных дел Украины проинформировал коллег о принятом Советом национальной безопасности и обороны Украины решение о введении отдельных ограничительных мер (санкций) в отношении российских компаний, которые работают в Украине в сфере Интернет-технологий, отметив, что такой шаг является ответом на использование отдельных российских интернет-ресурсов в гибридной войне, ведущейся против Украины.

Кроме того, Климкин поблагодарил совет Европы за масштабную программу по содействию реформам в Украине, что реализуется при непосредственном и весомой поддержке Европейского Союза.