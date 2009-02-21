Яценюк: парламентские выборы нужны одновременно с президентскими
... или сразу после них
Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины нужно проводить либо одновременно с президентскими, либо сразу после них.
Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.
Говоря о предстоящих выборах главы государства, А.ЯЦЕНЮК заметил: «Если придет Президент Украины, который не получит большинства и не получит поддержки в парламенте, то мы опять будем находиться в той же бесконечной истории политической борьбы».
По его словам, если между Президентом, парламентом и правительством не будет сплоченности, так «эти президентские выборы ничего не принесут».
А.ЯЦЕНЮК напомнил, что, в соответствии с Конституцией Украины, даже после выборов Президента «правительство может и не смениться, если для этого не будет конституционных оснований, если не будет досрочных парламентских выборов».
«Я вижу необходимость проведения досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими выборами, или сразу после них», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».