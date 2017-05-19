Страны-члены НАТО не будут признавать нелегальную аннексию Крыма – заместитель генсека

Страны - члены НАТО не будут признавать аннексию Россией Крыма.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Роуз Геттемюллер в видеообращении по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине.

Она поздравила Центр информации и документации НАТО и отметила активность гражданского общества в Украине.

«Сегодня, когда наши ценности оспариваются постоянной пропагандой и дезинформацией, важно, как никогда, продолжать открытое обсуждение и делиться информацией. Мы не боремся с пропагандой с помощью пропаганды, мы боремся с пропагандой с помощью фактов», - заявила Геттемюллер.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму хотят отменить действие прав собственности на землю, оформленную до аннексии

«Украина является одним из самых ценных партнеров НАТО. Североатлантический альянс вместе с Украиной, мы будем продолжать помогать Украине осуществлять все реформы, которые сделают ее сильнее и стабильнее», - заверила заместитель генерального секретаря НАТО.

«Союзники НАТО не будут признавать нелегальную и нелегитимную аннексию», - подчеркнула Геттемюллер.

Как сообщал УНИАН ранее, посольство США в Украине призвало оккупационную власть Российской Федерации прекратить репрессии против крымских татар в оккупированной Автономной республике Крым.

«73 года назад 230 тысяч татар были насильно депортированы из Крыма. Репрессии и дискриминация в отношении крымских татар должны прекратиться. Крым - это Украина", -отмечают в посольстве.