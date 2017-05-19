Страны-члены НАТО не будут признавать нелегальную аннексию Крыма – заместитель генсека
В НАТО заявили, что будут и дальше помогать Украине осуществлять все реформы.
Страны - члены НАТО не будут признавать аннексию Россией Крыма.
Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Роуз Геттемюллер в видеообращении по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине.
Она поздравила Центр информации и документации НАТО и отметила активность гражданского общества в Украине.
«Сегодня, когда наши ценности оспариваются постоянной пропагандой и дезинформацией, важно, как никогда, продолжать открытое обсуждение и делиться информацией. Мы не боремся с пропагандой с помощью пропаганды, мы боремся с пропагандой с помощью фактов», - заявила Геттемюллер.
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«Украина является одним из самых ценных партнеров НАТО. Североатлантический альянс вместе с Украиной, мы будем продолжать помогать Украине осуществлять все реформы, которые сделают ее сильнее и стабильнее», - заверила заместитель генерального секретаря НАТО.
«Союзники НАТО не будут признавать нелегальную и нелегитимную аннексию», - подчеркнула Геттемюллер.
Как сообщал УНИАН ранее, посольство США в Украине призвало оккупационную власть Российской Федерации прекратить репрессии против крымских татар в оккупированной Автономной республике Крым.
«73 года назад 230 тысяч татар были насильно депортированы из Крыма. Репрессии и дискриминация в отношении крымских татар должны прекратиться. Крым - это Украина", -отмечают в посольстве.