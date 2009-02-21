Прокуратура предупреждает, чтобы не трогали учителей

Прокуратурой города Киева проведена проверка по фактам сообщений в средствах массовой информации о сокращении классов и педагогических работников в общеобразовательных заведениях столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, проверкой установлено, что Киевсоветом решение о сокращении учителей и классов в столичных школах не принималось.

В соответствии с требованиями ст.14 Закона Украины «Об общем среднем образовании» и п. 18 Положения об общеобразовательном учебном заведении наполняемость классов общеобразовательных учебных заведений не должна превышать 30 учеников.

С целью предотвращения принятия незаконных решений прокуратурой города Киева направлено письмо Главному управлению образования и науки КГГА о недопущении нарушений требований действующего законодательства в деятельности общеобразовательных учебных заведений столицы.