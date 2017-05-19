Климпуш-Цинцадзе: Украина становится де-факто восточным флангом НАТО

Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время мероприятий по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине.

«Сейчас, как мне кажется, Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса. Это происходит потому, что мы для себя определили все политические, оборонные задачи для страны, исходя из тех реалий, которые очень четко встали перед нами с 2014 года», - заявила вице-премьер.

«Я уверена, что этот вызов и официальный отказ Украины от внеблоковости является очень важным и серьезным шагом», - добавила Климпуш-Цинцадзе.