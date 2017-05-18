Муженко посетил Брюссель, в НАТО заверили Украину в поддержке

В Организации Североатлантического договора (НАТО) заверили начальника генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко в дальнейшей поддержке Украины в отстаивании территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, завершается визит делегации Вооруженных сил Украины во главе с Муженко в Брюссель.

Сегодня Муженко провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире Альянса, в частности, с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.

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Во время этих встреч начальник Генштаба проинформировал собеседников о развитии ситуации по безопасности на востоке Украины и угрозах европейской системе безопасности, которые несет с собой наращивание военного потенциала Российской Федерации на границах с Украиной, в Крыму и в западных регионах России.

"Подчеркнуто, что ситуация на востоке Украины остается напряженной и связана с нарушением НВФ достигнутых в Минске договоренностей о введении режима тишины с 1 апреля т.г. и продолжением постоянных обстрелов жилых домов в населенных пунктах, прилегающих к линии разграничения. Россия продолжает поддерживать террористические группировки на востоке Украины с помощью системы снабжения НВФ средствами материально-технического обеспечения, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием, а также использует оккупированные территории востока Украины как полигон для испытания новых образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Также сказано, что собеседники обсудили вопросы реализации Комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества.

В Минобороны отметили, что во время обеих встреч представители Альянса заверили украинскую делегацию в неизменности поддержки со стороны НАТО в отстаивании Украиной права на независимость, территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ.

В свою очередь Муженко поблагодарил за практическую поддержку Украины и ее Вооруженных сил в контексте повышения их оперативных возможностей и уровня оперативной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО.