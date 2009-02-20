Третьяков констатировал, что от «Нашей Украины» осталось одно название

Заместитель главы парламентской фракции «Наша Украина – Народна самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что партия «Народный Союз Наша Украина» практически прекратила свое существование.

Об этом он сказал в интервью изданию «Главред».

«К сожалению, могу констатировать, что от «Нашей Украины» осталось только юридическое название. Как таковой партии уже нет. Потому что партия, по моему мнению, — это сообщество людей, которых объединяют общие политические цели и общее видение развития государства на данном этапе времени», – заявил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Отвечая на вопрос о целесообразности дальнейшего своего пребывания в рядах партии, А.ТРЕТЬЯКОВ сказал, что пока не видит ни одной партии, которая бы соответствовала его внутреннему мироощущению».

«Я не вижу четко выписанных вопросов по НАТО, по государственному языку, по унитарности Украины ни в одной из существующих политических сил. В большинстве случаев программы размыты: там чуть-чуть, чуть-чуть здесь. Поэтому с идеологической точки зрения программа «Нашей Украине» мне наиболее близка», – заявил замруководителя фракции НУ-НС.