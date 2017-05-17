"Киевстар" уже блокирует ВКонтакте и Одноклассники (фото)
"Киевстар" начал блокировать доступ к ВКонтакте и Одноклассникам.
"Киевстар" начал блокировать пользователям доступ к ВКонтакте и Одноклассникам, которые попали в санкционный список Украины.
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"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера "Киевстар". Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети ВКонтакте", – сказано в сообщении провайдера.
Сайт Одноклассники не работает в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome, пишет Гордон, добавляя соответствующие скриншоты.
Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи компания Vodafone Украина уже заблокировала доступ к социальной сети ВКонтакте.
16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.
Также в этих браузерах не открывается сайт vk.com: