"Киевстар" уже блокирует ВКонтакте и Одноклассники (фото)

"Киевстар" начал блокировать пользователям доступ к ВКонтакте и Одноклассникам, которые попали в санкционный список Украины.

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"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера "Киевстар". Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети ВКонтакте", – сказано в сообщении провайдера.

Сайт Одноклассники не работает в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome, пишет Гордон, добавляя соответствующие скриншоты.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи компания Vodafone Украина уже заблокировала доступ к социальной сети ВКонтакте.

16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

Также в этих браузерах не открывается сайт vk.com: