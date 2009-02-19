Правительство считает некорректным заявление Минюста

Правительство считает некорректным заявление Министерства юстиции относительно того, что банки имеют право без судебного решения изымать имущество граждан, которое находится в залоге в банках, если они не могут рассчитываться по кредитным обязательствам.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

Она сообщила, что «правительство отменило это разъяснение».

«Подобные разъяснения по духу, стилистике, а также по отсутствию аргументации напоминают заявления, исходящие от спикеров Секретариата Президента и наводят на мысль, что в своих разъяснении Минюст также руководствовался указаниями Банковой», - заявила М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 17 февраля отозвало распространенное 24 декабря разъяснение для граждан о невозможности принудительного (без решения суда) взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным в связи с изменениями в Закон Украины «Об ипотеке» в части внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Изменениями, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиями к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.