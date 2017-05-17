Порошенко прибыл в Страсбург для участия в церемонии подписания безвиза для Украины

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания законодательного акта о введении Европейским Союзомом безвизового режима для граждан Украины.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

«Уже в Страсбурге. Вскоре будет подписание исторического документа о безвизе для Украины», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решения, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами ЕС.

Сегодня, 17 мая, в Европарламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим. Документ будет подписан во второй половине дня президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.