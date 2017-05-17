Прокурор рассказал о поездках кремлевского куратора Донбасса Суркова к Януковичу и Ахметову

Московский "куратор" оккупированного Донбасса и помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков посещал на то время президента Виктора Януковича и олигарха Рината Ахметова в Украине в 2014 году. Об этом прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской рассказал в интервью российскому изданию "Новая газета".

Читайте такжеВ МИД прокомментировали возможное участие Суркова в переговорах США с Кремлем по Украине

"Следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позднее семи вечера и уехал около полуночи. А вот к Ахметову Сурков прилетел в Донецк гораздо позже,12 февраля 2014-го, и они встречались в особняке Ахметова. Причем прилетел Сурков из Крыма и по окончании разговора сразу же отправился в Москву", - рассказал Донской.

Прокурор отметил, что олигарх не дал показаний о целях визита помощника Путина: "Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о целях и предмете этой встречи. Почему-то так получилось, что Ахметов оказался единственным, чей допрос руководство Главного следственного управления ГПУ (речь идет о прежних руководителях. — ред.) активно пыталось сорвать. Но потом, когда мы пообещали огласку, от затеи отказалось".

Кроме того, Сурков активно контактировал с одним из идеологов проекта "Новороссия", "регионалом" Олегом Царевым, с исполняющим обязанности премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым, с бизнесменом Сергеем Курченко, с бывшим председателем Совмина Крыма Анатолием Могилевым и еще рядом лиц. Насчет контактов с Медведчуком у следствия информации нет.