Дело Царева: суд перенес рассмотрение уголовного производства

Шевченковский районный суд Киева сегодня перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Олега Царева в совершении преступлений против государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такие действия суд был вынужден совершить из-за неявки на заседание участников процесса.

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При этом прокуратура заранее проинформировала суд о невозможности участия в сегодняшнем заседании.

Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила о начале процедуры заочного осуждения Царева.

В марте 2016 года Генпрокуратура направила дело Царева в суд. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Речь идет о призывах должностного лица - народного депутата - к насильственной смене власти в стране и к изменению границ территории Украины. Цареву инкриминируются призывы к свержению государственной власти и изменению территориального устройства Украины, которые он обнародовал в СМИ в течение апреля-мая 2014 года, находясь в статусе народного депутата и кандидата в президенты Украины. Царева объявлено в розыск.