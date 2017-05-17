Генерал армии РФ и человек из охраны Путина: стало известно, кто руководил "эвакуацией" Януковича из Украины

Украинское следствие установило личности и получило доказательства участия в переправке беглого президента Виктора Януковича в РФ в 2014 году российского генерала и телохранителя президента РФ Владимира Путина. Об этом прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской рассказал в интервью российскому изданию "Новая газета".

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По словам Донского, сначала, Янукович из Харькова, после неудавшегося так называемого съезда юго-востока Украины, когда все пошло не по сценарию, полетел в Донецк к Ахметову.

"На самом деле он попал туда (в РФ — УНИАН) дважды. Первый раз — в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. — ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники — вопрос открытый", - рассказал Донской.

После этого на территории Российской Федерации Янукович находился десять—двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано.

"Около 13.00 по Киеву он вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России. В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации", - рассказал Донской о последующих шагах Януковича.

Прокурор назвал также основных кураторов "эвакуации" экс-президента: "У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким. (Оба остались в России. — ред.)".

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведения агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

4 мая состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены. Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить проведение видеоконференции с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить только во время подготовительного судебного заседания.