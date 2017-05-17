В ГПУ настаивают, что не объявляли подозрение Бойко по делу о сжиженном газе

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган утверждает, что следователи Генпрокуратуры даже не объявляли подозрение народному депутату от «Оппозиционного блока» Юрию Бойко по уголовному производству относительно совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа.

Об этом Сарган написала в Facebook, комментируя заявление депутата Сергея Лещенко и разместив соответствующую скан-копию с докладной запиской начальника Главного следственного управления ГПУ от 14 сентября 2016 года.

«Просто приведу еще одно доказательство циничной лжи от Лещенко. Теперь по уголовному производству по сжиженному газу.

Официально: По информации Главного следственного управления ГПУ, по состоянию на 14 сентября 2016 года уведомления о подозрении нардепу Ю.Бойко НЕ СОСТАВЛЯЛИСЬ и меры пресечения не избирались», - написала Сарган.

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Ранее пресс-секретарь заявила, что никакого представления о задержании и аресте Бойко не существовало.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Лещенко обвинил генпрокурора Юрия Луценко в затягивании с подписанием представления на задержание и арест Бойко.

Как утверждает Лещенко, расследование уголовного производства относительно участия Бойко в схемах со сжиженным газом было завершено в июле 2015 года, подписано прокурором Генеральной прокуратуры Адрианом Лупу и направлено на подпись тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину для подготовки представления в парламент о предоставлении согласия на привлечение Бойко к уголовной ответственности.

Как отметил Лещенко, Шокин это представление не внес, и оно затем перешло к Луценко, который должен был только подписать указанный документ.

В ноябре 2015 года Лещенко обвинял Шокина в блокировании представления на привлечение Бойко к уголовной ответственности. В этом проекте представления, по словам депутата, Бойко инкриминируют действия, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации Курченко и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.