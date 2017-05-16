ГПУ: Лещенко солгал о существовании представление на нардепа Бойко

Информация, обнародованная народным депутатом Сергеем Лещенко о расследовании так называемых «вышек Бойко» не соответствует действительности - представление в Генпрокуратуру на народного депутата Юрия Бойко не существует, что подтверждают документы. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры.

«Народный депутат Сергей Лещенко продолжает цинично врать. Сегодня на брифинге он в очередной раз заявил о якобы существовании представления на нардепа Ю. Бойко, которое якобы «спрятал под сукном» генпрокурор Луценко. С первого дня работы в ГПУ такого представления не существовало. Это доказывает докладная записка начальника Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка, где четко указано на несоставление проекта подозрения на вышеуказанного нардепа. Мы и дальше будем верить в «честность» таких заявлений?», - написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Как сообщает сайт ГПУ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил предоставить обстоятельную информацию о состоянии расследования в отношении Юрия Бойко и наличии проекта подозрения насчет указанного лица.

Согласно докладной записке, подготовленной начальником Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Горбатюком, следствием в настоящее время не установлены факты подписания от имени Бойко документов (приказов, писем, протоколов,согласований и т.д.) о проведении закупок СПБУ, а допрошенные в ходе досудебного расследования свидетели о непосредственной его причастность к преступной схемы закупки платформ по завышенным ценам не сообщали, в связи с чем прямых доказательств такого участия не добыто и проект сообщения о подозрении не состоялся.

Как сообщалось, 15 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-заместитель главы «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба, который проходил по делу о закупке нефтяных вышек, расположенных в Черном море, заключил сделку со следствием, предоставив ценные показания о деятельности высокопоставленных чиновников режима Януковича. Генпрокурор отметил, что Кацуба также заплатил 100 млн. гривен и получил по этой сделке 18 месяцев заключения.



