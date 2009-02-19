В ЕЦ удивились синхронности оценок БЮТ и Затулина

В партии “Единый центр” выражают удивление тем, что в БЮТ предупреждение послу России в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ, сделанное министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО, оценивают “синхронно” с депутатом Госдумы РФ Константином ЗАТУЛИНЫМ.

В частности, как сообщает пресс-служба ЕЦ, народный депутат, член президиума партии Василий ПЕТЁВКА, комментируя дискуссию вокруг этого предупреждения, заявил: «Синхронность обвинений министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО со стороны депутата российской Госдумы К.ЗАТУЛИНА и бютовца Андрея КОЖЕМЯКИНА просто удивляет».

В.ПЕТЁВКА заявляет, что «пытаясь заслужить поддержку со стороны руководства Российской Федерации для своего лидера на будущих президентских выборах, депутаты от БЮТ забывают, в какой стране они живут и интересы какого народа должны отстаивать”.

«Единый центр последовательно выступает за то, чтобы отношения между нашими странами развивались в русле взаимовыгодного сотрудничества, уважения и взаимопонимания, но это будет только тогда, когда стороны будут уважать друг друга», – отмечает В.ПЕТЁВКА.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест в связи с его недружественными и крайне недипломатичными оценками, комментариями и высказываниями в адрес Украины и ее руководства.

Комментируя это, заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН заявил, что в соответствии с дипломатической практикой, вопрос о выдворении посла затрагивается только перед объявлением войны. “Это возмутительное заявление. Дипломатическая практика знает единственный случай, когда посла выдворяют из страны – перед объявлением войны”, - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции БЮТ А.КОЖЕМЯКИН заявил, что министр иностранных дел не должен говорить о возможности объявления посла персоной нон грата. А.КОЖЕМЯКИН считает, что главе МИД нецелесообразно произносить «такие заявления» и говорить о вероятности объявления посла персоной нон грата, поскольку это уже выглядит так, что отношения между странами находятся «на грани военных действий». По словам депутата, «министр иностранных дел, даже если его кто-то и провоцирует, он должен быть во всех случаях дипломатом».