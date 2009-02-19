Азаровское «Да пашли вы!» опять прозвучало в сессионном зале ВР

« А пошел ты!» - регионал Ярослав Сухой сегодня в запале дискуссии с трибуны Верховной Рады повторил общеизвестное высказывание своего однопартийца Николая Азарова. Правда, повод был так себе...

Напомним, что Азаров воскликнул свое «Да пашли вы!» в разгар обсуждения государственного бюджета 2006 года, когда представители оппозиции наперебой пытались с места вставить свои “пять копеек” в выступление Николая Яновича.

В этот раз тема была, мягко говоря, не настолько глобальной. Обсуждался закон “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины”, который предусматривал уменьшение ставки ввозной пошлины на поливинилхлорид, седельные тягачи и полуприцепы. И Сухой с трибуны довольно эмоционально пытался понять какое отношение первое имеет ко второму и третьему. Нардеп, очевидно, требовал исключения поливинилхлорида из перечня товаров, которые нуждаются в уменьшении ввозной пошлины, но чрезмерная эмоциональность выступления немного мешала явно понять содержание претензии.

В свою очередь бютовец Сергей Терехин с места пытался активно “ассистировать” оратору, за что и получил “римейк” азаровского возгласа. Но не только: "Сергей Анатольевич, ты меня не перебивай, я с тобой дискутировать не буду. Не показывай пальчиками, потому что поломаешь", - развил тему Сухой.