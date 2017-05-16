Назначен новый глава Одесской таможни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области, приказом ГФС Украины с 15 мая на должность начальника Одесской таможни как победитель конкурса назначен Александр Власов.

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Ранее Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Минфине.

Отмечается, что Власов имеет большой опыт работы в государственных органах.

В частности, работал в Николаевской таможне (1993 - 1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

С января 2015 года - командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года начальником Одесской таможни была назначена Юлия Марушевская, входившая в команду экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. В 2015 году Саакашвили, неоднократно заявлял, что Одесская таможня управляется в «ручном режиме» - с «самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра», а грузы «в ручном режиме распределяются по другим таможням», лишая одесских таможенников заработка. Тем не менее, после назначения на должность Марушевской ситуация со сбором таможенных платежей на Одесской таможне не улучшилась.

В начале июня 2016 года экс-глава Фискальной службы Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни к осени. Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо осуществляет контроль грузов.

В свою очередь Марушевская обвинила руководство Государственной фискальной службы в препятствовании реформированию таможни, а также заявила о давлении на сотрудников ведомства. Приказом Государственной фискальной службы Украины Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.

В начале апреля Государственная фискальная служба определила победителей конкурса на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможен.