Столкновения в Днепре 9 мая: прокуратура обжаловала освобождение под залог одного из "титушек"

Прокуратура Днепропетровской области подала апелляционную жалобу на решение суда, которым один из подозреваемых в совершении преступлений 9 мая в Днепре освобожден под залог.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В прокуратуре напомнили, что 12 мая Октябрьским районным судом Днепра одному из подозреваемых в совершении преступлений во время проведения праздничных мероприятий 9 мая была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн.

Рассмотрение жалобы состоится в Апелляционном суде Днепропетровской области.

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Напомним, прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины по факту событий, произошедших 9 мая 2017 года в Днепре во время проведения праздничных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла «скорая».

Трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровской области, которые совершали противоправные действия, содержащие признаки уголовных преступлений, отстранены от службы на период расследования.

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области.

По результатам расследования подозрения в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были выбраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

13 мая суд арестовал еще одного участника беспорядков в Днепре. Мужчину подозревают в том, что он руководил действиями так называемых «титушек» - молодых людей спортивного телосложения.