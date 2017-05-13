Правительство допустило создание российской монополии на украинском рынке азотных удобрений - СМИ

Россия фактически изобрела ноу-хау по превращению избыточного и очень дешевого газа в валюту путем продажи азотных удобрений Украине, а последние четыре посевные кампании в Украине сопровождались ускоренным захватом отечественного рынка российскими производителями минеральных удобрений, что обернулось серьезными потерями и ущербом для украинской экономики и промышленности. Об этом говорится в материале «Разрыв шаблона» издания «Зеркало недели».

Авторы материала утверждают, что усугубляющаяся тенденция захвата российскими производителями азотных удобрений украинского рынка не была секретом для украинских высокопоставленных чиновников.

Издание приводит данные антидемпингового расследования МЭРТ Украины от 2016 года, в котором говорится, что еще в 2015 г. объемы российского экспорта выросли на 45,8%, а в I полугодии 2016 г. – на 40,5%. Из-за ценовой борьбы с демпинговым импортом из РФ национальный товаропроизводитель, чтобы удержать долю на внутреннем рынке Украины, был вынужден реализовывать товар ниже его себестоимости.

«В случае неприменения антидемпинговых мер существует угроза банкротства отечественных товаропроизводителей и уничтожения всей отрасли по производству азотных удобрений в Украине, что приведет к полной зависимости украинских потребителей от импортной продукции с вероятностью повышения ее цены», - говорится в отчете МЭРТ, текстом которого располагает «ЗН».

В декабре 2016 г. Минэкономразвития официально признало, что применение антидемпинговых мероприятий в отношении импорта в Украину азотных удобрений происхождением из РФ «отвечает национальным интересам».

«27 декабря 2016 года МКМТ (Межведомственная комиссия по международной торговле) приняла официальное решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта азотных удобрений из России. Но, во-первых, с размерами ставок, высчитывая их с аптечной точностью (до сотых долей процента) поскромничали. Во-вторых, почему-то срок вступления решения в силу отложила аж на 60 дней с момента его опубликования. А, в-третьих, и это главное – в тот же день комиссия поспешила опубликовать заявление на сайте Минэкономразвития, сообщив, что «в ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики в отношении приостановки принятых мероприятий для рассмотрения до вступления решения в силу», - пишет «ЗН».

Авторы статьи обращают внимание, что, несмотря на длительное расследование, подтвердившее в случае промедления неминуемую потерю предприятий целой отрасли (которые еще в 2013 г. входила в десятку крупнейших мировых экспортеров АУ и обеспечивали 8% ВВП страны), чиновники правительства продолжили поддержку российского демпинга. «Уже только потому, что в результате бездеятельности (или неповоротливости) государства компании из РФ успели стать монополистами на отечественном рынке», - заключают авторы материала.

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После такого уже мало удивляет официальное решение МКМТ от 13 февраля 2017 г., согласно которому «национальные интересы нуждаются в остановке действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобренийпроисхождением из РФ». «Другими словами, 14 высокопоставленных государственных чиновника (с рангом уровня заместителя министра) комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Украины, министр Минэкономразвития и торговли Степан Кубив, документально признают, что Украине без российского демпинга АУ никак не обойтись. И за те минимум несколько лет, как им стало известно об этой проблеме, ничего не было сделано», - констатируют журналисты.

«И в этом случае уже нужно говорить о национальных интересах, но уже демпингующего государства. Поэтому МКМТ, принимая свое февральское решение с учетом национальных интересов, для ясности лучше было бы уточнить – национальные интересы какого именно государства имелись ввиду?», - говорится в статье.

Издание утверждает, что святая задача родного государства защитить национальных производителей азотных удобрений от недобросовестной конкуренции со стороны импорта.

«В конце концов, они, в отличие от демпингующих российских компаний, действиям которых в Украине, по сути, дан зеленый свет, не наполняют российский бюджет, подпитывающий гибридную войну с Украиной. Неужели и после этого нужны какие-то дополнительные аргументы», - пишет «ЗН».