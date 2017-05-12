Германия назвала нарушением минских договоренностей парады в ОРДЛО

В правительстве Германии считают, что парады по случаю 9 мая в ОРДЛО нарушают Минские договоренности и несут угрозу населению. Так ответило федеральное правительство после запроса СМИ с просьбой прокомментировать парады, состоявшиеся по случаю Дня победы в неподконтрольных Украине Донецке и Луганске, пишет Украинская правда.

"Федеральное правительство было проинформировано о вышеупомянутых парадах. Конечно, это люди в так называемых "народных республиках" свободны в том, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Однако Миссия ОБСЕ зафиксировала на этих парадах в Луганске и Донецке присутствие тяжелого оружия, что является нарушением Минских соглашений и угрозой для населения. Это мнение ОБСЕ и также мнение федерального правительства", - отметил представитель правительства.

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Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в ОРДЛО тяжелую военную технику и использование детей в парадах 9 мая.