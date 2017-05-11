Турчинов предполагает, что РФ попытается дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предполагает, что Кремль попытается дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами, путем поддержки радикалов и использования отдельных СМИ «для реализации пропагандистских схем и эфэсбешных информационных вбросов».

Об этом Турчинов заявил в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба СНБО.

В то же время секретарь СНБО убежден, что эти попытки обречены на поражение.

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Турчинов также напомнил, что кремлевское руководство одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.

«Это не скрывается, на это работают российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, которая является, по оценке американского политолога Збигнева Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация империи невозможна, - у них явно забуксовала», - отметил он.

По словам Турчинова, для достижения своей цели режим в Москве применяет в отношении соседей технологии втягивания и «жесткой подвязки к орбите своих интересов».

«Здесь и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создания военного квазисоюза (ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки применяться схема замены руководства, а в случае невозможности этого - банальная военная сила», - сказал секретарь СНБО.