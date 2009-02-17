Литвин обеими руками за, чтобы Ющенко и Тимошенко отказались от кресла

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин против назначения технического правительства.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" канала ICTV.

"Я не являюсь сторонником того, чтобы сегодня все друг друга ругали. Есть премьер. Если другие могут предложить (другого премьера), пусть придут и сделают лучше. Я являюсь сторонником того, чтобы жестко спрашивать с правительства", - заявил Литвин.

"Давайте с официального правительства спрашивать, что оно сделало, ибо техническое правительство вообще будет жить по принципу: "Давайте подождем, кто станет президентом, а там разберемся, как быть и кому служить", - предупредил председатель парламента.

Литвин также призвал присутствующих экспертов не критиковать, а вносить свои предложения в законопроекты.

"А морализаторством я сыт по горло. Я прихожу в восемь часов на работу и до двадцати четырех только и слушаю эти нотации. Все умные - станьте и сделайте", - возмутился Литвин.

"У меня есть один рычаг - уговаривать, и вы знаете, что председатель Верховной Рады - это не староста в классе или комсорг. Здесь нельзя скомандовать - все построились и идите в одну сторону!, - надо убедить людей", - отметил спикер.

По словам Литвина, если нет парламента, нет страны и демократии.

"В условиях, когда сжимается экономика - сжимается демократия и появляются авторитарные тенденции, и сегодня общество уже готово к диктатору с условием, что он даст некоторую определенность", - отметил он.

На предложение эксперта, чтобы нынешний глава парламента, президент, премьер и лидер оппозиции не баллотировались в президенты, Литвин сказал, что "обеими руками за".

"Лично у меня работа есть, я обеими руками "за", но постановка этого вопроса приведет к тому, что скажут, что я грубо нарушаю права, демократию, и это ничего не даст", - поделился скепсисом Литвин.

Он также выразил мнение, что если бы в Украине не было бы президентской кампании, то не было бы и этого "парада тщеславия".

Украинская правда