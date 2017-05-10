В МВД сравнили работу полиции в День победы в Днепре с действиями правоохранителей в Одессе 2 мая 2014-го

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сравнил работу полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая в Днепре с действиями правоохранителей в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

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«Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы абсолютно не справились со своей работой. «Договорняки», которые были 2 мая три года назад, – мы видели, чем все это закончилось. И аналогичным путем вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение обстановкой», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 мая после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины.

В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с «титушками», которые напали на участников АТО в Днепре 9 мая.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.