Порошенко: "фитиль войны" и "кнопка мира" на Донбассе находятся в Москве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «фитиль войны» и «кнопка мира» на Донбассе находятся в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Благодаря мужеству украинских воинов, усилиям нашей дипломатии удалось остановить активные военные действия. Но, что фитиль войны, что кнопка мира, - находятся в Москве. Они – в руках человека, одержимого имперскими амбициями, плененного допотопными представлениями о геополитике, пропитанного глубоким пренебрежением к международному праву», - заявил он.

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Порошенко отметил, что Россия продолжает ползучую оккупацию и аннексию украинского Донбасса.

«Мы, создав одну из самых мощных и эффективных армий в Европе и умело обороняясь, тем не менее остаемся последовательными сторонниками мирного урегулирования с Россией», - заявил он.

«Однако добрая воля Киева постоянно наталкивается на отсутствие каких-либо шагов навстречу со стороны российского агрессора, который продолжает оккупацию и ползучую аннексию украинского Донбасса», - добавил президент.